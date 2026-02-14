CG Crime: दिनदहाड़े बैंक के बाहर लूट, किसान से ढाई लाख रुपए ले गए बदमाश

जांजगीर-पामगढ़। राहौद चौकी क्षेत्र में शुक्रवार की दोपहर किसान से ढाई लाख रुपए की लूट हो गई। दरअसल, किसान पामगढ़ के एसबीआई से ढाई लाख रुपए निकालकर बस से राहौद गया और वहां से साइकिल से गांव जा रहा था। बदामाश पामगढ़ केे एसबीआई से रेकी कर रहे थे। जैसे ही किसान साइकिल जाने निकला, लुटेरों ने उसके थैले में रखी रकम को लूटकर भाग निकले।