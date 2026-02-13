CG Murder Case: बहन का अफेयर पड़ा भारी, भाई ने दोस्तों संग रची साजिश, प्रेमी को उतारा मौत के घाट

घटना थाना शिवरीनारायण क्षेत्र के धरदेई राहौद चौकी इलाके की है। 11 फरवरी की शाम तालाब में एक युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। मृतक के माथे पर धारदार हथियार से वार के निशान थे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए जांच शुरू की। जांच के दौरान युवक की पहचान दर्दा थाना क्षेत्र निवासी राहुल के रूप में हुई।