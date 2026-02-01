सीएम तक शिकायत पहुंचने के बाद भी धड़ल्ले से अवैध रेत उत्खनन, पूर्व विधायक के रिश्तेदार होने का ‘कवच’, रोज ढाई लाख की रेत लूट

हालात यह हैं कि शिकायत मुख्यमंत्री और खनिज सचिव तक पहुंचने के बाद भी रेत माफिया बेखौफ होकर दिन-दहाड़े उत्खनन कर रहे हैं, जबकि अफसर हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं।बिर्रा थाना क्षेत्र के करही के अवैध रेत घाट में कार्रवाई के लिए पुलिस व राजस्व विभाग की टीम ने संयुक्त टीम बनाकर कार्रवाई करने की बात कही थी। लेकिन नहीं हुई। अब इसकी आशय की शिकायत सीएम व खनिज सचिव तक जा पहुंची है। दरअसल, माफिया पूर्व विधायक के रिश्तेदार हैं। यही वजह है कि उन पर कार्रवाई के लिए अधिकारियों को हाथ पांव फूलने लगे हैं।