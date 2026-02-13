CG Accident: तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आने से शिक्षक की मौत, परिजनों ने शव रखकर 5 घंटे किया चक्काजाम

जैसे ही लक्ष्मणभाठा के पहुंचे कि पीछे से आ रही तेज रफ्तार वाहन ने उन्हें चपेट में ले लिया। हादसे में शिक्षक की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों और परिजनों ने शव को सड़क पर शव रखकर 5 घण्टा चक्का जाम कर दिया, जिससे मार्ग पर आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया था।