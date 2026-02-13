मुनाफे का सपना दिखाकर 8.45 करोड़ उड़ाए… महीनों बाद पश्चिम बंगाल से आरोपी गिरफ्तार, जानें कैसे रचा था पूरा षड्यंत्र

पुलिस के अनुसार, प्रार्थी भूधर प्रसाद देवांगन निवासी अखराभांठा सक्ती 30 जनवरी को थाना चांपा रिपोर्ट दर्ज कराई कि एकाउंटेंट का काम करता है। जिसका जान पहचान कलकत्ता निवासी विश्वजीत देबनाथ से 2021 में चाम्पा में मेदी लाल देवांगन के माध्यम से हुआ था। जो प्रार्थी भूधर देवांगन को विश्वजीत देबनाथ शेयर मार्केट में पैसा लगाकर ज्यादा कमाई होने का प्रलोभन दिया और साथ ही बोला कि जितना पैसा लगाओगे उस पर 5 प्रतिशत ब्याज प्रति महिना और साथ ही जितना अधिक से अधिक लोग इसमे रकम इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसमें भी आपको लाभ होगा, ऐसा कहकर प्रलोभन दिया। उसके झांसे में आकर प्रार्थी एवं अन्य लोगों द्वारा राशि 8 करोड़ 45 लाख रुपए नकद, आरटीजीएस, एनईएफटी एवं चेक के माध्यम से निवेश किया गया।