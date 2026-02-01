Robbery News: दिनदहाड़े किसान से ढाई लाख की लूट, हेलमेटधारी बदमाश फरार, इलाके में हड़कंप

दिनदहाड़े किसान से ढाई लाख की लूट (photo source- Patrika)
Robbery News: छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले के राहौद कस्बे में मोटरसाइकिल सवार दो युवकों ने एक किसान को निशाना बनाकर उससे करीब 2.5 लाख रुपये लूट लिए। यह घटना तब हुई जब किसान धान बेचने के लिए बैंक से पैसे निकालकर घर लौट रहा था। इस घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है।
जानकारी के अनुसार किसान ने पामगढ़ स्थित बैंक शाखा से धान बेचने के बाद प्राप्त भुगतान निकाला था। वह नकदी से भरा बैग लेकर घर की ओर जा रहा था। इसी दौरान पल्सर मोटरसाइकिल पर सवार दो युवक उसके पास पहुंचे और मौका पाकर बैग झपटकर फरार हो गए। पूरी घटना कुछ ही मिनटों में अंजाम दे दी गई।
सूचना मिलते ही राहौद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और आसपास के क्षेत्रों में जांच शुरू कर दी। क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। प्रारंभिक फुटेज में एक आरोपी बाइक चलाते समय हेलमेट पहने दिखाई दे रहा है, जिससे उसकी पहचान में दिक्कत आ रही है। पुलिस ने जिले की सीमाओं पर नाकेबंदी कर संदिग्ध वाहनों की जांच तेज कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि आरोपियों की पहचान कर उन्हें जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा।
राज्य में धान खरीदी के बाद किसानों को बैंक खातों के जरिए भुगतान किया जाता है। कई बार ग्रामीण इलाकों में बड़ी रकम नकद निकालकर घर ले जाने के दौरान सुरक्षा जोखिम बढ़ जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि बैंक से बड़ी राशि निकालते समय सतर्कता बरतना और आवश्यकता होने पर पुलिस या परिजनों को साथ रखना जरूरी है। इस घटना ने एक बार फिर ग्रामीण क्षेत्रों में नकदी सुरक्षा और बैंकिंग जागरूकता को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं।
