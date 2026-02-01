Robbery News: दिनदहाड़े किसान से ढाई लाख की लूट, हेलमेटधारी बदमाश फरार, इलाके में हड़कंप

सूचना मिलते ही राहौद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और आसपास के क्षेत्रों में जांच शुरू कर दी। क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। प्रारंभिक फुटेज में एक आरोपी बाइक चलाते समय हेलमेट पहने दिखाई दे रहा है, जिससे उसकी पहचान में दिक्कत आ रही है। पुलिस ने जिले की सीमाओं पर नाकेबंदी कर संदिग्ध वाहनों की जांच तेज कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि आरोपियों की पहचान कर उन्हें जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा।