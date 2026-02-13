Road accident: तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक सवार 3 युवकों को मारी टक्कर, हिंडाल्को के 1 कर्मचारी की मौत

कुसमी। बलरामपुर जिले के कुसमी क्षेत्र में बुधवार की देर शाम सडक़ हादसे में बाइक सवार 1 युवक की मौत हो गई, जबकि उसके साथ बैठे 2 दोस्त घायल हो गए। मृतक हिंडाल्को कंपनी में नियमित श्रमिक (Road accident) के रूप में कार्यरत था। हादसे के बाद अज्ञात पिकअप चालक वाहन समेत फरार हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आगे की प्रक्रिया पूरी की। इधर पुलिस ने अज्ञात पिकअप चालक के खिलाफ अपराध दर्ज कर उसकी तलाश शुरु कर दी है।