TI death case: करंट से हुई थी टीआई की मौत, आईजी की मौजूदगी में पत्नी को मिला 1 करोड़ रुपए का चेक

कुसमी। जुलाई 2025 को घर में काम के दौरान करंट लगने से जशपुर जिले के नारायणपुर थाने में पदस्थ निरीक्षक रामसाय पैंकरा की मृत्यु (TI death case) हो गई थी। अब छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी पुलिस सैलरी पैकेज योजना के तहत भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने दिवंगन निरीक्षक की पत्नी मुनेश्वरी पैकरा को 1 करोड़ रुपए का जीवन बीमा लाभ प्रदान किया। यह सहायता राशि एसबीआई के अधिकारियों ने परिजनों को चेक के रूप में सौंपी। इस दौरान आईजी दीपक झा भी मौजूद थे।