Attack on Revenue team: तहसीलदार, नायब तहसीलदार और पटवारियों पर लाठी-डंडे से किया था हमला, 2 घंटे बनाया था बंधक, 15 गिरफ्तार

बलरामपुर/रामानुजगंज. बलरामपुर-रामानुजगंज जले के रामचंद्रपुर स्थित बालक छात्रावास की भूमि पर कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था। दिसंबर 2025 में उक्त छात्रावास की जमीन से अतिक्रमण हटाने तहसीलदार के नेतृत्व मे ंनायब तहसीलदार और पटवारियों की टीम मौके पर पहुंची थी। इस दौरान अतिक्रमणकारियों ने अधिकारी-कर्मचारियों पर लाठी-डंडा से हमला (Attack on Revenue team) कर दिया था। वहीं राजस्व टीम को 2 घंटे तक घेर कर रखा था। इस मामले में तहसीलदार की रिपोर्ट पर जांच पश्चात पुलिस ने 15 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।