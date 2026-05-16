Engineer died in Road Accident: रेत लोड ट्रैक्टर ने युवा इंजीनियर को मारी टक्कर, देखते ही SDM ने पहुंचाया अस्पताल, मौत

राजपुर। बलरामपुर जिले के राजपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत चांची-बदौली मेन रोड पर स्थित ग्राम कुन्दीकला में शुक्रवार की दोपहर सडक़ हादसे में युवा इंजीनियर की मौत (Engineer died in Road Accident) हो गई। दरअसल तेज रफ्तार रेत लदे ट्रैक्टर ने बाइक सवार इंजीनियर को टक्कर मार दी थी। हादसे में राजपुर जनपद पंचायत में पदस्थ मनरेगा तकनीकी सहायक की मौत हो गई। हादसे में युवा इंजीनियर की मौत से उसके परिजनों में जहां मातम पसरा हुआ है, वहीं स्थानीय लोगों में आक्रोश का माहौल है। लोगों का कहना है कि अवैध रेत परिवहन को रोकने प्रशासन की ओर से पहल नहीं की जा रही है, इसी वजह से हादसे में बढ़ोतरी हो रही है।