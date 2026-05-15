Farmer Died: तेज आंधी-बारिश में गिरा पुआल से भरा लकड़ी का मचान, दबकर मर गया नीचे बैठा किसान, नहीं मानी बात

कुसमी। बलरामपुर जिले के कुसमी थाना क्षेत्र में बुधवार की शाम आई तेज आंधी और बारिश ने एक परिवार की खुशियां छीन ली। नगर से लगे ग्राम पंचायत रामनगर के माड़ीपारा में पुआल से भरा लकड़ी का मचान अचानक गिरने से उसके नीचे दबकर एक किसान की मौत (Farmer Died) हो गई। दरअसल किसान मिर्च के खेत की रखवाली करने गया था। वह मचान के नीचे बैठकर खाना खा रहा था। मौसम खराब देख आस-पास रहे लोगों ने उसे मचान से बाहर निकलने कहा, लेकिन उसने बात नहीं मानी। इसी दौरान यह घटना हो गई। सूचना पर गुरुवार को पहुंची कुसमी पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया।