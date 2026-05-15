Theft in Car: दिनदहाड़े कार का कांच तोडक़र 2 युवकों ने उड़ाए 4.25 लाख, 1 CCTV में कैद, मिलेगा 5 हजार का इनाम

बैकुंठपुर। एमसीबी जिले के जनकपुर में दिनदहाड़े कार का ग्लास तोडक़र 2 युवकों ने 4.25 लाख रुपए (Theft in Car) उड़ा लिए। पीडि़त ने मामले की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई है। दरअसल बैंक से रुपए निकालने के बाद व्यक्ति ने कार में रुपए रखे थे। एक स्थान पर उसने कार खड़ी की और सामान लेने दुकान में चला गया। इसी दौरान दोनों आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया। रिपोर्ट पर पुलिस ने जब सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो दोनों आरोपी उसमें कैद हुए हैं। एक आरोपी बिहार जबकि दूसरा मध्यप्रदेश का है। चोरी करने वाले दोनों युवकों को पकडऩे या उनके बारे में सूचना देने वाले को 5 हजार रुपए इनाम देने की घोषणा की गई है।