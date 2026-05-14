Panchayat By-Election 2026: यहां 3 दिन में बिके मात्र 2 नामांकन फॉर्म, ज्यादा पंच निर्विरोध चुने जाने की उम्मीद

बैकुंठपुर. पंचायत उप चुनाव-2026 (Panchayat By-Election 2026) के तहत जनपद पंचायत बैकुंठपुर कार्यालय में प्रक्रिया चल रही है। लेकिन प्रक्रिया शुरु होने के तीसरे दिन बुधवार तक सिर्फ 2 नामांकन खरीदे गए हैं। फिलहाल जनपद कार्यालय में उप चुनाव के हिसाब से सन्नाटा पसरा हुआ है। हालांकि, पंचों के अधिकांश पद पर निर्विरोध चुने जाने की उम्मीद है। कुछ पंचायत में पंच पदों के लिए वोट डाले जाएंगे। उप चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की तिथि 18 मई तक निर्धारित है। फिर नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी के बाद 21 मई तक नाम वापसी होगी। 1 जून को मतदान-मतगणना होगी। आवश्यकता पड़ऩे पर 2 जून को मतगणना और 4 जून को परिणाम घोषित किए जाएंगे।