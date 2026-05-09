Local Body Elections: छत्तीसगढ़ में 1 जून को डाले जाएंगे वोट, निकाय और पंचायत चुनाव की घोषणा, 4 जून को परिणाम

नगरीय निकाय और त्रि-स्तरीय पंचायत आम व उपचुनाव के लिए 11 मई से नामांकन मिलना शुरू होगा। इसकी अंतिम तिथि 18 मई है। इसके बाद नामांकन पत्रों की जांच 19 मई को होगी। 21 मई तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। नगरीय निकायों के लिए मतदान 1 जून को और परिणामों की घोषणा 4 जून को की जाएगी। त्रिस्तरीय पंचायतों के लिए मतदान एवं मतगणना 1 जून 2026 को की जाएगी। सारणीकरण एवं परिणामों की घोषणा दिनांक 4 जून को की जाएगी।