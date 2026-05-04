CM साय का बड़ा दावा- पश्चिम बंगाल और असम में BJP की बनेगी पूर्ण बहुमत सरकार(photo-patrika)
West Bengal Elections Prediction: चार राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश के विधानसभा चुनाव परिणामों से ठीक पहले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) की बड़ी जीत का दावा किया है। मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से पश्चिम बंगाल और असम में भाजपा की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनने की बात कही है। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने चुनाव परिणामों को लेकर गहरा भरोसा जताते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी को जनता का स्पष्ट जनादेश मिलने जा रहा है। उन्होंने कहा कि पार्टी और उसके कार्यकर्ता पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ चुनावी मैदान में उतरे थे, जिसका सकारात्मक परिणाम अब सामने आएगा।
साय ने जोर देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की योजनाओं और विकास कार्यों ने आम जनता के बीच विश्वास को मजबूत किया है, और यही भरोसा वोटों में तब्दील होगा। उन्होंने यह भी कहा कि जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं की मेहनत, संगठन की मजबूती और जनता से लगातार संवाद ने भाजपा को बढ़त दिलाई है, जिससे पार्टी को इन चुनावों में स्पष्ट बहुमत मिलने की पूरी उम्मीद है।
पश्चिम बंगाल को लेकर मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राज्य में इस बार परिवर्तन की लहर है। उन्होंने आरोप लगाया कि जनता वर्तमान सरकार और उसके कामकाज से असंतुष्ट है, जिसके चलते लोग भाजपा की ओर रुख कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि बंगाल में भाजपा के पक्ष में जनसमर्थन तेजी से बढ़ा है।
मुख्यमंत्री ने असम में भी भाजपा की स्थिति को मजबूत बताते हुए कहा कि वहां पार्टी निश्चित रूप से बहुमत हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं और नेतृत्व का असर राज्यों में साफ नजर आ रहा है।
अन्य राज्यों और केंद्रशासित प्रदेश में भी मुख्यमंत्री साय ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) की मजबूत स्थिति का दावा किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जनता का भरोसा बढ़ा है, जिसका फायदा गठबंधन को मिलेगा।
नतीजों से पहले जारी इन दावों और राजनीतिक बयानबाजी ने माहौल को और गरमा दिया है। अब सभी की नजरें आने वाले परिणामों पर टिकी हैं, जो स्पष्ट करेंगे कि जनता का रुख किस ओर रहा और किस दल को सत्ता की कमान मिलेगी।
चुनाव परिणामों से पहले नेताओं के इस तरह के दावों ने राजनीतिक सरगर्मियों को और तेज कर दिया है। बयानबाजी और दावों के बीच माहौल गर्मा गया है, जबकि अब सबकी निगाहें सोमवार को आने वाले नतीजों पर टिकी हैं, जो यह तय करेंगे कि किसका दावा कितना सही साबित होता है और किसे जनता का वास्तविक समर्थन मिला है।
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