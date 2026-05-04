CM साय का बड़ा दावा- पश्चिम बंगाल और असम में BJP की बनेगी पूर्ण बहुमत सरकार

साय ने जोर देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की योजनाओं और विकास कार्यों ने आम जनता के बीच विश्वास को मजबूत किया है, और यही भरोसा वोटों में तब्दील होगा। उन्होंने यह भी कहा कि जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं की मेहनत, संगठन की मजबूती और जनता से लगातार संवाद ने भाजपा को बढ़त दिलाई है, जिससे पार्टी को इन चुनावों में स्पष्ट बहुमत मिलने की पूरी उम्मीद है।