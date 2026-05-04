गर्मी के बीच मौसम का यू-टर्न, बादलों ने दी राहत, छत्तीसगढ़ के कई जिलों में हल्की बारिश के आसार

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ के रायपुर में मई की झुलसाती गर्मी के बीच छत्तीसगढ़ में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। राजधानी रायपुर समेत कई जिलों में सुबह से बादल छाए हुए हैं और लोगों को तपिश से थोड़ी राहत महसूस हो रही है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश, तेज आंधी और वज्रपात की चेतावनी जारी की है।