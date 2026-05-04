गर्मी के बीच मौसम का यू-टर्न, बादलों ने दी राहत, छत्तीसगढ़ के कई जिलों में हल्की बारिश के आसार

गर्मी के बीच मौसम का यू-टर्न, बादलों ने दी राहत, छत्तीसगढ़ के कई जिलों में हल्की बारिश के आसार(photo-patrika)
CG Weather Update: छत्तीसगढ़ के रायपुर में मई की झुलसाती गर्मी के बीच छत्तीसगढ़ में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। राजधानी रायपुर समेत कई जिलों में सुबह से बादल छाए हुए हैं और लोगों को तपिश से थोड़ी राहत महसूस हो रही है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश, तेज आंधी और वज्रपात की चेतावनी जारी की है।
मौसम विभाग के अनुसार, प्रदेश के एक-दो स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और गरज-चमक के साथ छींटे पड़ सकते हैं। साथ ही कुछ इलाकों में 50 से 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और अंधड़ आने की संभावना है। ओलावृष्टि और आकाशीय बिजली गिरने के भी आसार जताए गए हैं।
बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश दर्ज की गई। जगरगुंडा और सुकमा में 2-2 सेंटीमीटर, जबकि जगदलपुर में 1 सेंटीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। इस दौरान अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस राजनांदगांव में दर्ज हुआ, जबकि न्यूनतम तापमान 21.3 डिग्री सेल्सियस जगदलपुर में रहा।
मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक, प्रदेश में सक्रिय विभिन्न मौसम प्रणालियों के कारण यह बदलाव देखने को मिल रहा है। एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पाकिस्तान के आसपास सक्रिय है, जबकि पूर्वी मध्यप्रदेश क्षेत्र में चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है। इसके साथ ही पूर्व-पश्चिम और उत्तर-दक्षिण द्रोणिका के प्रभाव से वातावरण में अस्थिरता बढ़ी है, जिससे बारिश और आंधी-तूफान की स्थिति बन रही है।
मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में अधिकतम तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की जा सकती है। हालांकि गर्मी से पूरी राहत फिलहाल नहीं मिलेगी, लेकिन तेज धूप के बीच राहत के कुछ पल जरूर मिल सकते हैं।
राजधानी रायपुर में सोमवार को दिनभर आसमान आंशिक रूप से मेघमय रहने की संभावना है। शाम तक गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है। यहां अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है।
मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने की अपील की है। तेज आंधी और बिजली गिरने की आशंका को देखते हुए खुले स्थानों पर न जाने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है।
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