IPL 2026: शिक्षा विभाग की नई पहल, 10वीं-12वीं के मेरिट छात्रों को मिलेगा IPL मैच देखने का मौका

इस बीच बड़ी खबर सामने आई है की प्रदेश के 10वीं-12वीं की परीक्षा मेरिट लिस्ट में स्थान बनाने वाले छात्रों को IPL के रोमांचक मैच देखने का मौका मिलेगा। इस पहल का उद्देश्य छात्रों को उनकी मेहनत का खास इनाम देना और उन्हें आगे बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित करना है। स्कूल शिक्षा विभाग ने निर्णय लिया है कि मेरिट में शामिल विद्यार्थियों को IPL मैच देखने का अवसर दिया जाएगा।