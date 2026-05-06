ऑनलाइन सट्टा गिरोह का पर्दाफाश, ‘तीन पैनल 777’ चलाने वाले नमन जग्गी, आयुष जैन गिरफ्तार

इससे पहले 17 अप्रैल को पुलिस ने ऑनलाइन सट्टा सिंडिकेट के कथित मास्टरमाइंड Babu Khemani को Mumbai से गिरफ्तार किया था। उसके पास से BMW समेत करीब 60 लाख रुपये का सामान जब्त किया गया था। जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी सोशल मीडिया के जरिए हाई-प्रोफाइल लोगों तक पहुंच बना रहे थे। पुलिस अब इस पूरे मामले के विदेशी कनेक्शन की भी जांच कर रही है और आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां हो सकती हैं।