ऑनलाइन सट्टा गिरोह का पर्दाफाश, ‘तीन पैनल 777’ चलाने वाले नमन जग्गी, आयुष जैन गिरफ्तार

ऑनलाइन सट्टा चलाने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार (photo source- Patrika)
Chhattisgarh Online Satta: रायपुर में पुलिस ने ऑनलाइन सट्टा नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें नमन जग्गी, आयुष जैन और मोहम्मद सरफराज को गिरफ्तार किया गया है। इनकी निशानदेही पर 9 अन्य संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि मामला तेलीबांधा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है।
पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी ऑनलाइन सट्टे के लिए तीन अलग-अलग वेबसाइट संचालित कर रहे थे। वे “मास्टर आईडी” और कई पैनल सिस्टम के जरिए लोगों को जोड़ते थे, जिससे यह नेटवर्क संगठित तरीके से संचालित हो रहा था।
कार्रवाई के दौरान पुलिस ने सट्टा-पट्टी, मोबाइल फोन, लैपटॉप समेत कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए हैं। इसके अलावा करोड़ों रुपये के ट्रांजैक्शन से जुड़े दस्तावेज भी मिले हैं, जिनकी गहन जांच जारी है। प्रारंभिक जांच में संकेत मिले हैं कि इस सट्टा सिंडिकेट के संबंध शहर के कुछ बड़े व्यवसायियों और सर्राफा व्यापारियों से हो सकते हैं। पुलिस इस एंगल पर भी जांच कर रही है, ताकि पूरे नेटवर्क का खुलासा किया जा सके।
जानकारी के मुताबिक आरोपी “तीन पैनल 777” नाम से ऑनलाइन सट्टा चला रहे थे। सोशल मीडिया और मैसेजिंग ऐप्स के माध्यम से लोगों को जोड़कर यह नेटवर्क तेजी से फैलाया जा रहा था। पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 कार, 5 मोबाइल फोन और लगभग 6 हजार रुपये नकद बरामद किए हैं। इस मामले में कई धाराओं के तहत केस दर्ज कर आगे की जांच जारी है।
इससे पहले 17 अप्रैल को पुलिस ने ऑनलाइन सट्टा सिंडिकेट के कथित मास्टरमाइंड Babu Khemani को Mumbai से गिरफ्तार किया था। उसके पास से BMW समेत करीब 60 लाख रुपये का सामान जब्त किया गया था। जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी सोशल मीडिया के जरिए हाई-प्रोफाइल लोगों तक पहुंच बना रहे थे। पुलिस अब इस पूरे मामले के विदेशी कनेक्शन की भी जांच कर रही है और आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां हो सकती हैं।
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