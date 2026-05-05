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ऑनलाइन सट्टा रैकेट का भंडाफोड़, करोड़ों के लेनदेन के दस्तावेज जब्त, मास्टर ID के साथ 2 गिरफ्तार

Raipur Online Betting: रायपुर पुलिस ने ऑनलाइन सट्टे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

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रायपुर

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Laxmi Vishwakarma

May 05, 2026

Raipur Online Betting (photo source- Patrika)

Raipur Online Betting (photo source- Patrika)

Raipur Online Betting: Raipur पुलिस कमिश्नरेट ने ऑनलाइन सट्टे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई शहर में तेजी से फैल रहे अवैध ऑनलाइन सट्टा नेटवर्क पर की गई है, जिससे पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता मिली है।

Raipur Online Betting: गिरफ्तार आरोपी

पुलिस ने जिन दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है उनकी पहचान नमन जग्गी और आयुष जैन के रूप में हुई है। दोनों पर आरोप है कि वे लंबे समय से ऑनलाइन सट्टा संचालन में सक्रिय थे और लोगों को जोड़कर अवैध सट्टा कारोबार चला रहे थे। प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि दोनों एक संगठित नेटवर्क के रूप में काम कर रहे थे।

ऑनलाइन सट्टा कैसे चल रहा था

जांच में सामने आया है कि आरोपी मास्टर आईडी और सट्टा पैनल के जरिए पूरा सिस्टम नियंत्रित कर रहे थे। ये लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर अलग-अलग लोगों को जोड़ते थे और उन्हें सट्टा खेलने के लिए प्रेरित करते थे। इसके लिए एजेंट नेटवर्क भी तैयार किया गया था, जिससे पूरे इलाके में यह अवैध कारोबार फैल रहा था।

पुलिस को क्या-क्या मिला

छापेमारी के दौरान पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और डिजिटल रिकॉर्ड जब्त किए हैं। इसमें मास्टर आईडी, सट्टा पैनल, करोड़ों रुपये के लेनदेन से जुड़े दस्तावेज और सट्टा-पट्टी शामिल हैं। इन सबूतों से पूरे नेटवर्क की गहराई और बड़े स्तर पर हो रहे लेनदेन का खुलासा होने की संभावना है।

बड़े नेटवर्क की जांच

पुलिस को शुरुआती जांच में यह भी संकेत मिले हैं कि आरोपियों के संपर्क कई बड़े व्यापारियों और सर्राफा कारोबारियों से हो सकते हैं। हालांकि पुलिस ने अभी किसी का नाम सार्वजनिक नहीं किया है, लेकिन पूरे नेटवर्क की गहन जांच की जा रही है ताकि इस अवैध कारोबार की जड़ तक पहुंचा जा सके।

Raipur Online Betting: आगे की कार्रवाई

पुलिस कमिश्नरेट का कहना है कि इस मामले की जांच तेजी से आगे बढ़ाई जा रही है। डिजिटल ट्रांजैक्शन, कॉल डिटेल्स और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पूरे नेटवर्क को ट्रेस किया जाएगा। पुलिस ने साफ किया है कि ऑनलाइन सट्टे में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां हो सकती हैं।

यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ में बढ़ते ऑनलाइन सट्टा कारोबार पर एक बड़ा प्रहार मानी जा रही है। पुलिस की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ेगी, इस नेटवर्क से जुड़े और भी नाम सामने आने की संभावना है, जिससे पूरे रैकेट का खुलासा हो सकता है।

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Published on:

05 May 2026 06:32 pm

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