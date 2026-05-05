ऑनलाइन सट्टा रैकेट का भंडाफोड़, करोड़ों के लेनदेन के दस्तावेज जब्त, मास्टर ID के साथ 2 गिरफ्तार

पुलिस ने जिन दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है उनकी पहचान नमन जग्गी और आयुष जैन के रूप में हुई है। दोनों पर आरोप है कि वे लंबे समय से ऑनलाइन सट्टा संचालन में सक्रिय थे और लोगों को जोड़कर अवैध सट्टा कारोबार चला रहे थे। प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि दोनों एक संगठित नेटवर्क के रूप में काम कर रहे थे।