Heavy Rain in Chhattisgarh: मौसम का बड़ा बदलाव! कई जिलों में आंधी-बारिश के साथ हो रही झमाझम बारिश

Gaurela-Pendra-Marwahi जिले में पिछले तीन दिनों से मौसम लगातार बदल रहा है। दोपहर बाद होने वाली बारिश से गर्मी से राहत मिल रही है, लेकिन मंगलवार को आई तेज आंधी और बारिश ने साप्ताहिक बाजार को प्रभावित कर दिया। दुकानों का सामान भीगने से व्यापारियों को नुकसान हुआ है और बाजार अस्त-व्यस्त हो गया।