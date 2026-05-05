Heavy Rain in Chhattisgarh: मौसम का बड़ा बदलाव! कई जिलों में आंधी-बारिश के साथ हो रही झमाझम बारिश

छत्तीसगढ़ में मौसम का बदला मिजाज (photo source- Patrika)
Heavy Rain in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। राजधानी रायपुर समेत कई जिलों में आंधी-तूफान, गरज-चमक और तेज बारिश का दौर जारी है। इससे जहां लोगों को गर्मी और तेज धूप से राहत मिली है, वहीं कई जगहों पर जनजीवन प्रभावित भी हुआ है।
राजधानी Raipur सहित Kanker, Bilaspur, Gariaband और Gaurela-Pendra-Marwahi जैसे जिलों में आज तेज आंधी और बारिश दर्ज की गई है। बारिश के चलते तापमान में गिरावट आई है और मौसम पूरी तरह खुशनुमा हो गया है।
Gaurela-Pendra-Marwahi जिले में पिछले तीन दिनों से मौसम लगातार बदल रहा है। दोपहर बाद होने वाली बारिश से गर्मी से राहत मिल रही है, लेकिन मंगलवार को आई तेज आंधी और बारिश ने साप्ताहिक बाजार को प्रभावित कर दिया। दुकानों का सामान भीगने से व्यापारियों को नुकसान हुआ है और बाजार अस्त-व्यस्त हो गया।
Gariaband में तेज हवाओं के साथ हुई झमाझम बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। हालांकि बारिश के बाद मौसम तो सुहावना हो गया, लेकिन तेंदूपत्ता उत्पादन पर संभावित नुकसान को लेकर ग्रामीणों की चिंता बढ़ गई है। इससे जंगल आधारित आजीविका पर असर पड़ने की आशंका है।
Charama क्षेत्र में मंगलवार दोपहर बाद तेज आंधी-तूफान के साथ भारी बारिश हुई। करीब एक घंटे तक हुई इस बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित कर दिया। कई इलाकों में बिजली आपूर्ति ठप हो गई और पेड़ गिरने से रास्ते बाधित हुए। स्थानीय लोगों को आवागमन में भी परेशानी का सामना करना पड़ा।
Bilaspur शहर में भी तेज आंधी और मूसलाधार बारिश के कारण कई जगह पेड़ गिर गए। सिम्स चौक और उसलापुर क्षेत्र में पेड़ गिरने से अफरा-तफरी मच गई और यातायात पूरी तरह बाधित हो गया। आंधी के कारण कई इलाकों में बिजली गुल हो गई, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा।
प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे खराब मौसम के दौरान घरों में ही रहें और अनावश्यक रूप से बाहर न निकलें। पेड़ों, बिजली के खंभों और खुले स्थानों से दूर रहने की सलाह दी गई है ताकि किसी भी तरह की दुर्घटना से बचा जा सके।
Heavy Rain in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में यह मौसम बदलाव एक तरफ गर्मी से राहत लेकर आया है, तो दूसरी ओर कई जिलों में नुकसान और जनजीवन प्रभावित हुआ है। आने वाले दिनों में मौसम और सक्रिय रहने की संभावना है, इसलिए सतर्कता बेहद जरूरी है।
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