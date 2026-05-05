Ayushman Card: स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ सीधे जनता तक, 5 लाख तक मुफ्त इलाज की मिली गारंटी

इस शिविर में ग्राम छटेरा निवासी रुप राम चक्रधारी ने प्रधानमंत्री वय वंदन कार्ड बनवाने के लिए आवेदन किया। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने तत्परता दिखाते हुए मौके पर ही उनका आयुष्मान कार्ड बनाकर उन्हें सौंप दिया। कार्ड मिलने के बाद हितग्राही ने राहत व्यक्त करते हुए कहा कि अब बीमारी की स्थिति में इलाज के खर्च की चिंता नहीं रहेगी और इलाज पूरी तरह निःशुल्क हो सकेगा।