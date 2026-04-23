Govt Holiday Cancelled: जनगणना और सुशासन तिहार के लिए बड़ा फैसला, सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द

सरकार का मानना है कि आने वाले महीनों में प्रशासनिक स्तर पर कई बड़े और संवेदनशील कार्य होने हैं। खासकर जनगणना जैसी प्रक्रिया, जो सीधे तौर पर योजनाओं, बजट और विकास की दिशा तय करती है, उसमें किसी भी तरह की लापरवाही या देरी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। इसके साथ ही सुशासन तिहार के दौरान आम जनता की समस्याओं का समाधान, शिविरों का आयोजन और विभिन्न योजनाओं की समीक्षा भी की जानी है।