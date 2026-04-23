BSc नर्सिंग सीटों पर संकट! 7751 में से सिर्फ 4460 को INC मान्यता, हजारों छात्राओं की नौकरी पर खतरा

प्रदेश में बीएससी नर्सिंग की 7751 से ज्यादा सीटें हैं, जिनमें महज 4460 सीटों को आईएनसी से मान्यता है। अधिकारियों के अनुसार 46 से ज्यादा ऐसे निजी कॉलेज हैं, जिन्हें आईएनसी से उपयुक्तता प्रमाणपत्र नहीं मिला है। इसके बावजूद इन कॉलेजों में हर साल एडमिशन हो रहा है। आईएनसी ने एक आदेश में कहा था कि जिन सरकारी व निजी कॉलेजों को मान्यता नहीं है, वे दिल्ली से मान्यता ले लें। पिछले दो साल में 6 नोटिस के बावजूद निजी कॉलेजों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया।