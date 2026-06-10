Chhattisgarh Politics: कांग्रेस को बड़ा झटका, गोबरा-नवापारा की नेता प्रतिपक्ष ने दिया इस्तीफा, यह रिकॉर्ड किया था अपने नाम

जानकारी के अनुसार संध्या राव गोबरा-नवापारा नगर पालिका की एक सक्रिय और प्रभावशाली जनप्रतिनिधि के रूप में पहचान रखती हैं। उन्होंने लगातार तीन बार पार्षद चुनाव जीतकर अपनी मजबूत राजनीतिक पकड़ का परिचय दिया है। इतना ही नहीं, वे क्षेत्र में सर्वाधिक मतों से जीत दर्ज करने वाली पार्षदों में भी शामिल रही हैं। उनके राजनीतिक सफर और जनाधार को देखते हुए उनका इस्तीफा कांग्रेस के लिए एक बड़ा नुकसान माना जा रहा है। संध्या राव ने अपने इस्तीफे के पीछे व्यक्तिगत कारणों का उल्लेख किया है। हालांकि उन्होंने सार्वजनिक रूप से अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि उनके इस फैसले के पीछे कोई राजनीतिक कारण भी है या नहीं। साथ ही उन्होंने अपने भविष्य की राजनीतिक रणनीति को लेकर भी कोई खुलासा नहीं किया है।