Raipur News: सुशासन तिहार में मारपीट, बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में भिड़े, बेरिकेट पटका, सामने आया वीडियो

सुशासन तिहार में विवाद को लेकर लगातार खबरें सामने आ रही है। कभी ग्रामीण सरकारी अफसरों को बंधक बना लेते हैं तो कभी विधायक सांसद अफसरों को खुले मंच से सस्पेंड करने के आदेश दे रहे हैं। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ से पहला मामला सामने आया था जहां पट्टे की मांग को लेकर आक्रोशित हुए लोगों ने सरकारी अफसरों को भवन में बंधक बनाकर रख लिया। इस दौरान पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। मामले में पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लेकर कार्रवाई भी की।