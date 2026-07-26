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रायपुर में बड़ा सड़क हादसा, तेज रफ्तार कार ने ई रिक्शा को मारी टक्कर, नाली में पलटा वाहन, मची अफरा-तफरी

Raipur Accident news: टक्कर लगने के बाद वह कई फीट तक घिसटता हुआ सड़क किनारे नाली में जा गिरा। हादसे के समय आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया और ऑटो में सवार लोगों को बाहर निकालने का प्रयास किया।
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रायपुर

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Jul 26, 2026

Accident News

कार ने ई रिक्शा को मारी टक्कर (photo Patrika)

Accident News: त्रिलोचन मानिकपुरी।रायपुर में रविवार को एक बड़ा सड़क हादसा सामने आया। भनपुरी चौक से पहले हनुमान मंदिर के पास तेज रफ्तार कार ने एक ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि ऑटो अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बनी नाली में जा गिरा। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग घटनास्थल पर पहुंच गए। फिलहाल इस घटना की आधिकारिक पुष्टि या विस्तृत पुलिस जानकारी सामने नहीं आई है।

अपडेट जारी है।

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Updated on:

26 Jul 2026 05:21 pm

Published on:

26 Jul 2026 05:21 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / रायपुर में बड़ा सड़क हादसा, तेज रफ्तार कार ने ई रिक्शा को मारी टक्कर, नाली में पलटा वाहन, मची अफरा-तफरी

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