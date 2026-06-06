छत्तीसगढ़ में तेजी से वायरल हो रहा सांसद बृजमोहन का ये वीडियो, अधिकारी पर भड़के, कहा- सस्पेंड करो

आगे कहा कि कॉलेज बन गया है, फिर क्यों नहीं बन रहा है? और नहीं तो फॉरेस्ट से बार्ब्ड वायर लगा के कैंपा वॉल से, किसी भी वॉल से वृक्षारोपण कर के उसमें बाउंड्री बना दो। क्या दिक्कत है? पक्का बाउंड्री वॉल नहीं बनेगा? झाड़ लगा के वृक्षारोपण करके अंदर जाली लगा दो और बाहर बार्ब्ड वायर लगा दो। कौन है? रेंजर कौन है? रेंजर कौन है? कहाँ है भंवरिया? क्यों भंवरिया नहीं आया है? रेंजर क्यों नहीं आया है? रेंजर होना चाहिए ना यहाँ पर, क्यों नहीं आया है? शो कॉज नोटिस जारी करो या सस्पेंड करो उसको। सस्पेंड करो। क्यों नहीं आया यहाँ पर? जा, सस्पेंड कर दिया उसको।