चर्चाओं में सांसद बृजमोहन अग्रवाल, तहसीलदार के बाद अब इन अफसरों को लगाई फटकार, लोगों ने जमकर बजाई तालियां

उन्होंने कहा, विभाग समय पर और जिम्मेदारी से काम करें तो लोगों को बार-बार आवेदन लेकर भटकना नहीं पड़ेगा। उन्होंने अधिकारियों से पूछा कि जब जोन कार्यालय, नगर निगम और जिला कार्यालय रोज खुले रहते हैं, तो फिर सात वार्डों से हजार से अधिक शिकायतें शिविर तक क्यों पहुंच रही हैं? शिविर में भाटागांव, मठपुरैना, पुरानी बस्ती, खो-खो तालाब, टिकरापारा और अवधपुरी क्षेत्रों में अवैध शराब बिक्री की शिकायतें प्रमुखता से सामने आईं। इस पर सांसद ने पुलिस और आबकारी विभाग को कड़ी कार्रवाई के निर्देश देते हुए तीन दिनों के भीतर अवैध शराब बिक्री बंद कराने को कहा।