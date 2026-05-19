Petrol Diesel Price Hike: ईंधन संकट के बीच रायपुर में पेट्रोल-डीजल के दाम फिर बढ़े, जानें नई कीमत

बीते सप्ताह ईंधन की कमी को लेकर पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल लेने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही थी। दो दिनों तक लोग पेट्रोल के लिए परेशान रहे। वहीं अब हालात सामान्य हो गए हैं। खाद्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार वर्तमान में हर दिन के खपत के अनुसार अधिक स्टॉक पड़ा हुआ है। जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि अभी पैनिक स्थिति नहीं है। लगातार गाडि़यों से डीजल-पेट्रोल की सप्लाई की जा रही है। इसके साथ ही 24 घंटे शहर के अंदर गाडि़यों के प्रवेश से भी पंप संचालकों को काफी राहत मिल रही है।