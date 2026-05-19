Chhattisgarh Meteorological: मौसम विभाग का भगवान भरोसे अलर्ट, रायपुर में पिछले 4 महीने से बंद पड़ा रडार

मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, 4 से 6 घंटे के भीतर होने वाले मौसमी बदलाव की सटीक जानकारी (नाउ कास्ट) के लिए रडार सबसे अहम जरिया है। इसकी कमी से हो रहे नुकसान को इस तरह समझा जा सकता है। सैटेलाइट पिक्चर करीब 30 हजार किलोमीटर की दूरी से ली जाती है, जबकि रडार की रेंज 200 से 250 किलोमीटर होती है। हवा में छाए क्यूमलोनिम्बस क्लाउड कितनी ऊंचाई पर हैं और कितने प्रभावी रहेंगे, यह सिर्फ रडार भांप सकता है, सैटेलाइट नहीं। रडार बंद होने के कारण ही पिछले कई दिनों से मौसम विभाग का 'भारी बारिश' का अलर्ट गलत साबित हो रहा है और जनता को केवल बौछारों से संतोष करना पड़ रहा है।