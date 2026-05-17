17 मई 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

छत्तीसगढ़ में आज भी होगा झमाझम बारिश, मौसम बिगड़ने से कई जगह गिरे पेड़, इन जिलों में अलर्ट जारी

Chhattisgarh Today Rain Alert: रायपुर समेत राज्य के कई हिस्सों में तेज अंधड़ और गरज-चमक के साथ झमाझम बारिश हुई। अचानक मौसम बदलने से कई जगह पेड़ गिर गए, जिससे यातायात प्रभावित हुआ और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

May 17, 2026

Chhattisgarh Rain Alert

Chhattisgarh Rain Alert(photo-patrika)

Chhattisgarh Rain Alert: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर समेत राज्य के कई हिस्सों में शनिवार को तेज अंधड़ और गरज-चमक के साथ झमाझम बारिश हुई। अचानक बदले मौसम के कारण कई स्थानों पर बड़े पेड़ गिर गए, जिससे यातायात बाधित हुआ और कुछ वाहनों को भी नुकसान पहुंचा। रविवार सुबह तक कई जगहों पर गिरे हुए पेड़ों को हटाने का काम पूरा नहीं हो सका। इसके चलते लोगों को आवागमन में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा और सामान्य जनजीवन प्रभावित रहा।

Chhattisgarh Rain Alert: शाम को फिर बिगड़ सकता है मौसम

मौसम विभाग के अनुसार रायपुर में आज शाम एक बार फिर मौसम बिगड़ने की संभावना है। आसमान में बादल छाए रह सकते हैं और तेज हवाओं के साथ बारिश या गरज-चमक की स्थिति बन सकती है। विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और खुले स्थानों पर सावधानी बरतने की सलाह दी है।

प्रदेश में मौसम का बदलता मिजाज

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार छत्तीसगढ़ में बस्तर संभाग को छोड़कर बाकी हिस्सों में सोमवार से मौसम साफ होने लगेगा। आसमान अपेक्षाकृत साफ रहने के साथ तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। मई के अंतिम सप्ताह तक कई क्षेत्रों में लू चलने की स्थिति भी बन सकती है, जिससे गर्मी का असर तेज होगा।

मौसम बदलाव के पीछे सक्रिय सिस्टम

मौसम विभाग के अनुसार पूर्व-पश्चिम द्रोणिका और विभिन्न चक्रवाती परिसंचरणों के कारण प्रदेश में नमी की मात्रा बढ़ी है। इसी वजह से स्थानीय स्तर पर बादल बनने और बारिश की स्थिति बनी। इसके अलावा दक्षिण-पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और आसपास के क्षेत्रों में सक्रिय सिस्टम के कारण भी मौसम में बदलाव देखने को मिला है।

कई जिलों में अलर्ट जारी

मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ के कई जिलों में बारिश, अंधड़ और वज्रपात का यलो अलर्ट जारी किया है।इनमें नारायणपुर, कांकेर, बालोद, राजनांदगांव, रायगढ़, बिलासपुर, कोरबा, दुर्ग, बेमेतरा, कबीरधाम, मुंगेली, सरगुजा, सूरजपुर और कोरिया सहित कई जिले शामिल हैं।

रायपुर का आज का मौसम

रायपुर में आज आसमान में बादल छाए रहने की संभावना है। गरज-चमक के साथ तेज हवाएं और बारिश हो सकती है। अधिकतम तापमान लगभग 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है।

आने वाले दिनों में बढ़ेगी गर्मी

मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि 20 मई के बाद पूरे छत्तीसगढ़ में तापमान में लगातार बढ़ोतरी शुरू हो जाएगी और गर्मी का असर तेज महसूस किया जाएगा। दिन के समय तेज धूप और शुष्क हवाओं के कारण लोगों को अधिक गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही, कुछ इलाकों में लू चलने की संभावना भी जताई गई है, जिससे स्वास्थ्य पर असर पड़ने का खतरा बढ़ सकता है। विशेषज्ञों ने लोगों को गर्मी से बचाव के लिए सावधानी बरतने की सलाह दी है।

ये भी पढ़ें

अमित शाह आज से तीन दिन तक रहेंगे छत्तीसगढ़ दौरे पर, बस्तर में करेंगे सुरक्षा हालात की समीक्षा
बस्तर
Amit Shah Chhattisgarh Visit

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

17 May 2026 09:40 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / छत्तीसगढ़ में आज भी होगा झमाझम बारिश, मौसम बिगड़ने से कई जगह गिरे पेड़, इन जिलों में अलर्ट जारी

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

रायपुर में बढ़ रहा युवाओं में हाइपरटेंशन का खतरा, 20 साल में 5 गुना बढ़े मामले, वजह जान कर हो जायेंगे हैरान

Hypertension in Youth
रायपुर

रायपुर से बड़ा संगठनात्मक फैसला! महिला कांग्रेस की पूरी कार्यकारिणी भंग, सक्रिय कार्यकर्ताओं को मिलेगा मौका

Raipur Women Congress Committee
रायपुर

छत्तीसगढ़ में जनगणना 2027 के साथ चलेगा संपत्तिकर सुधार अभियान, अब नहीं बचेगी कर चोरी की गुंजाइश

Chhattisgarh Census 2027
रायपुर

रायपुर में पत्रिका कॉरपोरेट क्रिकेट महाकुंभ शुरू, 16-21 मई तक चलेगा क्रिकेट का रोमांच

Patrika Corporate Cricket Cup Raipur
रायपुर

CBI Raid: रायपुर-बिलासपुर DRM कार्यालय में स्पोर्ट्स कोटे की भर्ती में गड़बड़ी पर CBI की दबिश, 2 रेलवे अफसर गिरफ्तार, जांच जारी

CBI Raid
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.