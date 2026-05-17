छत्तीसगढ़ में आज भी होगा झमाझम बारिश, मौसम बिगड़ने से कई जगह गिरे पेड़, इन जिलों में अलर्ट जारी

Chhattisgarh Rain Alert: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर समेत राज्य के कई हिस्सों में शनिवार को तेज अंधड़ और गरज-चमक के साथ झमाझम बारिश हुई। अचानक बदले मौसम के कारण कई स्थानों पर बड़े पेड़ गिर गए, जिससे यातायात बाधित हुआ और कुछ वाहनों को भी नुकसान पहुंचा। रविवार सुबह तक कई जगहों पर गिरे हुए पेड़ों को हटाने का काम पूरा नहीं हो सका। इसके चलते लोगों को आवागमन में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा और सामान्य जनजीवन प्रभावित रहा।