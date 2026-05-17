छत्तीसगढ़ में आज भी होगा झमाझम बारिश, मौसम बिगड़ने से कई जगह गिरे पेड़, इन जिलों में अलर्ट जारी

Chhattisgarh Rain Alert(photo-patrika)
Chhattisgarh Rain Alert: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर समेत राज्य के कई हिस्सों में शनिवार को तेज अंधड़ और गरज-चमक के साथ झमाझम बारिश हुई। अचानक बदले मौसम के कारण कई स्थानों पर बड़े पेड़ गिर गए, जिससे यातायात बाधित हुआ और कुछ वाहनों को भी नुकसान पहुंचा। रविवार सुबह तक कई जगहों पर गिरे हुए पेड़ों को हटाने का काम पूरा नहीं हो सका। इसके चलते लोगों को आवागमन में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा और सामान्य जनजीवन प्रभावित रहा।
मौसम विभाग के अनुसार रायपुर में आज शाम एक बार फिर मौसम बिगड़ने की संभावना है। आसमान में बादल छाए रह सकते हैं और तेज हवाओं के साथ बारिश या गरज-चमक की स्थिति बन सकती है। विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और खुले स्थानों पर सावधानी बरतने की सलाह दी है।
मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार छत्तीसगढ़ में बस्तर संभाग को छोड़कर बाकी हिस्सों में सोमवार से मौसम साफ होने लगेगा। आसमान अपेक्षाकृत साफ रहने के साथ तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। मई के अंतिम सप्ताह तक कई क्षेत्रों में लू चलने की स्थिति भी बन सकती है, जिससे गर्मी का असर तेज होगा।
मौसम विभाग के अनुसार पूर्व-पश्चिम द्रोणिका और विभिन्न चक्रवाती परिसंचरणों के कारण प्रदेश में नमी की मात्रा बढ़ी है। इसी वजह से स्थानीय स्तर पर बादल बनने और बारिश की स्थिति बनी। इसके अलावा दक्षिण-पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और आसपास के क्षेत्रों में सक्रिय सिस्टम के कारण भी मौसम में बदलाव देखने को मिला है।
मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ के कई जिलों में बारिश, अंधड़ और वज्रपात का यलो अलर्ट जारी किया है।इनमें नारायणपुर, कांकेर, बालोद, राजनांदगांव, रायगढ़, बिलासपुर, कोरबा, दुर्ग, बेमेतरा, कबीरधाम, मुंगेली, सरगुजा, सूरजपुर और कोरिया सहित कई जिले शामिल हैं।
रायपुर में आज आसमान में बादल छाए रहने की संभावना है। गरज-चमक के साथ तेज हवाएं और बारिश हो सकती है। अधिकतम तापमान लगभग 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है।
मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि 20 मई के बाद पूरे छत्तीसगढ़ में तापमान में लगातार बढ़ोतरी शुरू हो जाएगी और गर्मी का असर तेज महसूस किया जाएगा। दिन के समय तेज धूप और शुष्क हवाओं के कारण लोगों को अधिक गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही, कुछ इलाकों में लू चलने की संभावना भी जताई गई है, जिससे स्वास्थ्य पर असर पड़ने का खतरा बढ़ सकता है। विशेषज्ञों ने लोगों को गर्मी से बचाव के लिए सावधानी बरतने की सलाह दी है।
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