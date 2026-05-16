रायपुर में पत्रिका कॉरपोरेट क्रिकेट महाकुंभ शुरू, 16-21 मई तक चलेगा क्रिकेट का रोमांच

Patrika Corporate Cricket Cup Raipur: राजधानी रायपुर में कॉरपोरेट जगत और खेल प्रेमियों के लिए रोमांच से भरपूर क्रिकेट महाकुंभ सजने जा रहा है। पत्रिका कॉरपोरेट क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन 16 से 21 मई तक चौकीकर स्पोर्ट्स एकेडमी (सीएसए) ग्राउंड वीआईपी रोड में किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में शहर की कई प्रतिष्ठित कॉरपोरेट टीमें हिस्सा लेंगी, जहां मैदान पर चौकों-छक्कों की बरसात और कड़े मुकाबले देखने को मिलेंगे।