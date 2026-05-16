Rahul Gandhi Chhattisgarh Visit: राहुल गांधी फिर आएंगे छत्तीसगढ़, कांग्रेस का फोकस अब बूथ से जीत तक

Rahul Gandhi Chhattisgarh Visit: छत्तीसगढ़ कांग्रेस अब अपने संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने की रणनीति पर तेजी से काम कर रही है। इसी कड़ी में जून महीने में कांग्रेस नेता राहुल गांधी का छत्तीसगढ़ दौरा प्रस्तावित है। अगर कार्यक्रम तय होता है, तो करीब ढाई साल बाद राहुल गांधी राज्य का दौरा करेंगे। इससे पहले उनका आखिरी दौरा सितंबर 2023 में विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान हुआ था। कांग्रेस संगठन इस दौरे को आगामी चुनावों की तैयारी और कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भरने के तौर पर देख रहा है।