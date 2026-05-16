रायपुर निकाय चुनाव 2026: BJP ने नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए अपने कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी की

बीजेपी की ओर से नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए घोषित उम्मीदवारों की सूची में कई नए और पुराने चेहरों को शामिल किया गया है। इसमें पार्टी का दावा है कि इस बार अनुभवी और जमीनी स्तर पर सक्रिय कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता दी गई है, ताकि नगरीय निकायों में मजबूत नेतृत्व स्थापित किया जा सके। वहीं जानकारी के मुताबिक पार्टी ने स्थानीय स्तर पर जनसंपर्क, संगठनात्मक पकड़ और क्षेत्रीय प्रभाव को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवारों का चयन (Selection of candidates) किया है।