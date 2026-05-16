हादसा या कुछ और..? रायपुर में स्वीमिंग पूल में डूबने से गई पुलिस वाले की जान, CCTV फुटेज से खुलेगा राज

Raipur Police Constable Death(photo-patrika)
Raipur Police Constable Death: छत्तीसगढ़ के रायपुर में उस समय सनसनी फैल गई जब माना थाना में तैनात एक आरक्षक की स्वीमिंग पूल में डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक पुलिसकर्मी ड्यूटी समाप्त करने के बाद अपने एक साथी पुलिसकर्मी और एक अन्य व्यक्ति के साथ वीआईपी रोड स्थित एक फार्म हाउस में पिकनिक मनाने गया था। वहां सभी लोग स्वीमिंग पूल में नहाने उतरे थे। इसी दौरान आरक्षक काफी देर तक पानी से बाहर नहीं आया और बाद में उसकी मौत की पुष्टि हुई, जिससे पुलिस महकमे में शोक का माहौल है।
जानकारी के अनुसार, पिकनिक के दौरान सभी लोग फार्म हाउस के स्वीमिंग पूल में तैरने उतरे। शाम करीब साढ़े चार बजे एक-एक कर सभी पानी में उतरे, लेकिन कुछ देर बाद आरक्षक पानी से बाहर नहीं आया। जब काफी देर तक वह दिखाई नहीं दिया, तो साथियों ने उसे पानी से बाहर निकाला, जहां वह अचेत अवस्था में पाया गया और बाद में उसकी मौत की पुष्टि हुई।
पुलिस के अनुसार, मृतक आरक्षक की पहचान रमाकांत सिंह के रूप में हुई है। इस घटना की पुष्टि रायपुर ग्रामीण एसपी मनीषा रावटे ने भी की है। बताया जा रहा है कि रमाकांत की ड्यूटी दोपहर करीब 2 बजे समाप्त हुई थी, जिसके बाद उसने अपने सहकर्मी और एक अन्य साथी को पिकनिक के लिए वीआईपी रोड स्थित फार्म हाउस पर आमंत्रित किया था। इसके बाद सभी लोग वहां पहुंचे और स्वीमिंग पूल में समय बिताने लगे। इसी दौरान यह हादसा हो गया, जिसमें आरक्षक की जान चली गई।
सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि मृतक पुलिसकर्मी को तैराकी आती थी। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि एक अनुभवी तैराक की स्वीमिंग पूल में डूबने से मौत कैसे हो गई। इस घटना ने कई संदेहों को जन्म दिया है, जिनकी जांच पुलिस कर रही है।
पुलिस इस पूरे मामले की सच्चाई जानने के लिए फार्म हाउस में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। साथ ही घटना के समय मौजूद लोगों के बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं। जांच टीम यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि यह घटना महज एक हादसा थी या इसके पीछे कोई अन्य कारण भी हो सकता है। पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है ताकि वास्तविक स्थिति सामने आ सके और किसी भी तरह की शंका का समाधान किया जा सके।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मौत का वास्तविक कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और जांच प्रक्रिया जारी है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सभी आवश्यक पहलुओं की जांच शुरू कर दी है।
इस घटना के बाद पुलिस महकमे में शोक का माहौल है। साथी पुलिसकर्मियों ने गहरा दुख व्यक्त करते हुए घटना की निष्पक्ष और विस्तृत जांच की मांग की है ताकि सच्चाई सामने आ सके और स्थिति स्पष्ट हो सके।
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