हादसा या कुछ और..? रायपुर में स्वीमिंग पूल में डूबने से गई पुलिस वाले की जान, CCTV फुटेज से खुलेगा राज

Raipur Police Constable Death: छत्तीसगढ़ के रायपुर में उस समय सनसनी फैल गई जब माना थाना में तैनात एक आरक्षक की स्वीमिंग पूल में डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक पुलिसकर्मी ड्यूटी समाप्त करने के बाद अपने एक साथी पुलिसकर्मी और एक अन्य व्यक्ति के साथ वीआईपी रोड स्थित एक फार्म हाउस में पिकनिक मनाने गया था। वहां सभी लोग स्वीमिंग पूल में नहाने उतरे थे। इसी दौरान आरक्षक काफी देर तक पानी से बाहर नहीं आया और बाद में उसकी मौत की पुष्टि हुई, जिससे पुलिस महकमे में शोक का माहौल है।