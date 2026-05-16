PM मोदी से IPL बंद कराने की अपील, पूर्व CM भूपेश बघेल ने एक्स पर बताई तीन बड़ी वजह

कांग्रेस नेता भूपेश बघेल लगातार अलग-अलग मुद्दों पर केंद्र सरकार पर हमला बोल रहे हैं। वहीं पेट्रोल डीजल की किल्लत (Petrol Diesel Crisis) और दाम बढ़ने के बाद अब पीएम मोदी से अपील कर तीखा सवाल किया है। बघेल ने अपने पोस्ट में आईपीएल को तुरंत बंद कराने की अपील पीएम मोदी से की है। वहीं इसके पीछे की तीन वजह को भी बताया है। लिखा कि इससे हज़ारों लोगों का स्टेडियम आना जाना बंद होगा। बहुत ईंधन बचेगा। दूसरा विदेशी खिलाड़ियों को डॉलर में होने वाला भुगतान भी रुक जाएगा और तीसरा सट्टा भी रुकेगा। इधर संघ के कार्यकर्ता भी सटोरिए बनने लगे हैं। वे भी रुकेंगे। करना चाहेंगे सर?