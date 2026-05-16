बिलासपुर में 20-30 लीटर जेरिकिन में पेट्रोल भरते कर्मचारी को देख भड़का लोगों का गुस्सा, Video वायरल

Petrol Diesel Crises(photo-patrika)
Petrol Diesel Crises: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में पेट्रोल संकट के बीच एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है। तारबहार स्थित जय अम्बे पेट्रोल पंप का बताया जा रहा यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें देर रात बड़े जेरिकिन में पेट्रोल भरते हुए पंप कर्मचारी नजर आ रहे हैं। जबकि दूसरी ओर आम लोग पूरे दिन लंबी कतारों में खड़े रहने के बावजूद मुश्किल से पेट्रोल प्राप्त कर पा रहे हैं। इस घटना के बाद उपभोक्ताओं में नाराजगी बढ़ गई है और मामले की जांच की मांग की जा रही है।
पेट्रोल पंप पर पिछले कई दिनों से ईंधन के लिए लंबी-लंबी कतारें लगी हुई हैं। लोग सुबह से लेकर देर रात तक लाइन में खड़े रहते हैं, लेकिन कम सप्लाई के कारण उन्हें घंटों इंतजार करना पड़ता है। ऐसे में रात करीब साढ़े ग्यारह बजे एक कर्मचारी को 20-30 लीटर क्षमता वाले बड़े जेरिकिन में पेट्रोल भरते हुए देख लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। इस घटना के बाद मौके पर मौजूद उपभोक्ताओं ने नाराजगी जताई और पंप संचालन पर सवाल उठाए।
लोगों का कहना है कि पेट्रोल पंप पर नियमित रूप से पेट्रोल की कमी बताकर सप्लाई रोकी जाती है, जबकि दूसरी ओर बड़े कंटेनरों में पेट्रोल भरकर दिया जा रहा है। इस स्थिति के कारण आम उपभोक्ताओं को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई वाहन चालक घंटों लाइन में खड़े रहने के बावजूद बिना पेट्रोल लिए ही वापस लौटने को मजबूर हो जाते हैं। इससे लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है और सप्लाई व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं।
वीडियो सामने आने के बाद स्थानीय लोगों ने प्रशासन से इस पूरे मामले की जांच की मांग की है। उनका कहना है कि यदि पेट्रोल उपलब्ध है तो पहले लाइन में खड़े उपभोक्ताओं को प्राथमिकता के आधार पर ईंधन दिया जाना चाहिए। लोगों ने आरोप लगाया है कि आम उपभोक्ताओं को घंटों इंतजार के बाद भी पेट्रोल नहीं मिल रहा है, जबकि बड़े जेरिकिन में भरकर ईंधन बाहर भेजा जा रहा है। इस स्थिति को लेकर नागरिकों में नाराजगी बढ़ गई है और पारदर्शी जांच की मांग तेज हो गई है।
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