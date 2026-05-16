बिलासपुर में 20-30 लीटर जेरिकिन में पेट्रोल भरते कर्मचारी को देख भड़का लोगों का गुस्सा, Video वायरल

Petrol Diesel Crises: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में पेट्रोल संकट के बीच एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है। तारबहार स्थित जय अम्बे पेट्रोल पंप का बताया जा रहा यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें देर रात बड़े जेरिकिन में पेट्रोल भरते हुए पंप कर्मचारी नजर आ रहे हैं। जबकि दूसरी ओर आम लोग पूरे दिन लंबी कतारों में खड़े रहने के बावजूद मुश्किल से पेट्रोल प्राप्त कर पा रहे हैं। इस घटना के बाद उपभोक्ताओं में नाराजगी बढ़ गई है और मामले की जांच की मांग की जा रही है।