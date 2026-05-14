Petrol Diesel Crisis: बिलासपुर के 8 पेट्रोल पंप ड्राई, कई जगह लिमिट तय, ईंधन के लिए भटक रहे लोग

जानकारों की मानें तो यह संकट सिर्फ स्थानीय स्तर का नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों से भी जुड़ा हुआ है। मध्य-पूर्व देशों में जारी तनाव और युद्ध जैसे हालात के कारण कच्चे तेल की वैश्विक सप्लाई प्रभावित हुई है। इसका असर देशभर की तेल आपूर्ति व्यवस्था पर भी पड़ रहा है। दूसरी ओर तेल कंपनियों ने डीलर्स के लिए क्रेडिट सिस्टम लगभग बंद कर दिया है। अब अधिकांश पंप संचालकों को एडवांस भुगतान करना पड़ रहा है। कई डिपो में लोडिंग में देरी हो रही है, जिससे सप्लाई चेन प्रभावित हो गई है।