CGPSC Scam 2003: हाईकोर्ट के फैसले से 147 अधिकारी प्रभावित, RTI से खुलीं भर्ती गड़बड़ी की परतें, अब सुप्रीम कोर्ट में समझौते की पहल

साल 2003 में पीएससी द्वारा की गई गड़बड़ी वर्ष 2005 में उजागर हुई जब सूचना के अधिकार अंतर्गत परीक्षार्थी रविंद्र सिंह, वर्षा डोंगरे समेत अन्य ने जानकारी मांगी। जानकारी के आधार पर इन उम्मीदवारों ने गड़बड़ी का उल्लेख करते हुए 2005 में हाईकोर्ट में याचिका दायर की। हाईकोर्ट के नोटिस के बाद पीएससी ने वर्ष 2005 में ही स्वीकार कर लिया था कि चयन में उनसे गलती हुई है। 11 साल बाद 2016 में हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के पक्ष में फैसला सुनाया। इस पर चयनित प्रत्याशी सुप्रीम कोर्ट चले गए।