छत्तीसगढ़ पीएससी परीक्षा के लिए नए निर्देश जारी, ड्रेस कोड से लेकर एंट्री टाइम तक सख्ती, जानें गाइडलाइन…

CGPSC Prelims 2026: राज्य सिविल सेवा भर्ती परीक्षा 2025 की प्रारंभिक परीक्षा 22 फरवरी 2026 को आयोजित की जाएगी। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। प्रदेश के सभी 33 जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। लोक सेवा आयोग ने एडमिट कार्ड जारी करने के साथ ही विस्तृत दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं। नियमों का उल्लंघन करने पर अभ्यर्थियों को परीक्षा से वंचित किया जा सकता है।