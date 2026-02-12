Operation Cyber Shield: फर्जी RTO ई-चालान लिंक से लाखों की ठगी, ऑपरेशन साइबर शील्ड में पकड़े गए 2 आरोपी

पुलिस ने आम लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। केवल आधिकारिक Play Store या App Store से ही ऐप डाउनलोड करें। “गारंटीड कमाई” या “आसान मुनाफे” के झांसे में न आएं। किसी भी अज्ञात लिंक या APK फाइल पर क्लिक करने से बचें और ऐसे ऐप्स को अनुमति न दें जो SMS, कॉन्टैक्ट या बैंकिंग एक्सेस मांगते हों। साइबर ठगी का शिकार होने पर तुरंत राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1930 पर संपर्क करें या www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं।