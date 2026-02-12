12 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

Operation Cyber Shield: फर्जी RTO ई-चालान लिंक से लाखों की ठगी, ऑपरेशन साइबर शील्ड में पकड़े गए 2 आरोपी

Operation Cyber Shield: रायपुर रेंज पुलिस ने ऑपरेशन साइबर शील्ड के तहत फर्जी RTO ई-चालान लिंक भेजकर ऑनलाइन ठगी करने वाले दो साइबर आरोपियों को राजस्थान से गिरफ्तार किया।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Feb 12, 2026

ऑपरेशन साइबर शील्ड (photo source- Patrika)

ऑपरेशन साइबर शील्ड (photo source- Patrika)

Operation Cyber Shield: रायपुर रेंज पुलिस ने “ऑपरेशन साइबर शील्ड” के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए ऑनलाइन ठगी करने वाले दो आरोपियों को राजस्थान से पकड़ा है। ये आरोपी फर्जी लिंक और संदिग्ध मोबाइल ऐप के जरिए एंड्रॉइड यूजर्स को निशाना बनाकर उनके बैंक खातों से रकम निकाल लेते थे।

पुलिस महानिरीक्षक अमरेश मिश्रा के निर्देशन में की गई इस कार्रवाई में पृथ्वी कुमार बिश्नोई उर्फ राहुल (20) और नरसिंह सिंह (24) को गिरफ्तार किया गया। दोनों के कब्जे से मोबाइल फोन, सिम कार्ड और बैंक खातों से जुड़े दस्तावेज बरामद किए गए हैं।

Operation Cyber Shield: फर्जी ई-चालान लिंक से 4.52 लाख की ठगी

मामले का खुलासा तब हुआ जब धर्मेंद्र सिंह नामक व्यक्ति ने थाना विधानसभा में शिकायत दर्ज कराई। उन्हें “RTOechallan” के नाम से एक एसएमएस प्राप्त हुआ था। लिंक पर क्लिक करते ही उनके खाते से 4.52 लाख रुपये ट्रांसफर हो गए।

शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं और आईटी एक्ट की धारा 66(D) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। तकनीकी जांच में गूगल डेटा, बैंक ट्रांजेक्शन, मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर, यूट्यूब और टेलीग्राम से प्राप्त जानकारियों का विश्लेषण कर आरोपियों की पहचान की गई।

सोशल मीडिया के जरिए फंसाते थे शिकार

पुलिस के मुताबिक आरोपी यूट्यूब और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर “Task Complete”, “Instant Bonus”, “Referral Bonus” और गेम खेलकर कमाई जैसे ऑफर देकर लोगों को Winmate और Wingo जैसे ऐप डाउनलोड करने के लिए प्रेरित करते थे। ये ऐप आधिकारिक ऐप स्टोर पर उपलब्ध नहीं थे।

ऐप इंस्टॉल करते ही यूजर को बोनस राशि दिखती थी और “SMS Task” के नाम पर उनके मोबाइल से बड़ी संख्या में फर्जी संदेश भेजे जाते थे। इन संदेशों में ई-चालान या अन्य आकर्षक लिंक होते थे, जिन पर क्लिक करते ही मोबाइल हैक हो जाता था और बैंक या ई-वॉलेट से पैसे निकाल लिए जाते थे।

Operation Cyber Shield: ठगी की रकम को ऑनलाइन शॉपिंग में खपाते थे

जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी चोरी की रकम को छिपाने के लिए Swiggy और Instamart जैसे क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए महंगे सामान मंगवाते थे। इन सामानों की डिलीवरी अलग-अलग राज्यों में कराई जाती थी, जिससे लेन-देन का ट्रैक करना मुश्किल हो जाए। इससे पहले भी इसी मॉड्यूल से जुड़े तीन अन्य आरोपियों को महाराष्ट्र, ओडिशा और उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया जा चुका है।

नागरिकों से सावधानी बरतने की अपील

पुलिस ने आम लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। केवल आधिकारिक Play Store या App Store से ही ऐप डाउनलोड करें। “गारंटीड कमाई” या “आसान मुनाफे” के झांसे में न आएं। किसी भी अज्ञात लिंक या APK फाइल पर क्लिक करने से बचें और ऐसे ऐप्स को अनुमति न दें जो SMS, कॉन्टैक्ट या बैंकिंग एक्सेस मांगते हों। साइबर ठगी का शिकार होने पर तुरंत राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1930 पर संपर्क करें या www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

12 Feb 2026 03:54 pm

Published on:

12 Feb 2026 03:53 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Operation Cyber Shield: फर्जी RTO ई-चालान लिंक से लाखों की ठगी, ऑपरेशन साइबर शील्ड में पकड़े गए 2 आरोपी

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

छत्तीसगढ़ी फिल्म निर्माता मोहित साहू पर अब तक कार्रवाई नहीं, उठ रहे सवाल

mohit sahu news
रायपुर

छत्तीसगढ़ की महिला अभ्यर्थियों को बड़ा मौका, 23 फरवरी को होगी सेना पुलिस भर्ती रैली, जानें पूरी डिटेल्स

महिला अभ्यर्थियों को बड़ा मौका (photo source- Patrika)
रायपुर

RTE Admission 2026: आरटीई में बड़ा बदलाव… अब सिर्फ पहली कक्षा में मिलेगा प्रवेश, रायपुर में 1500 से ज्यादा सीटें कम

आरटीई के तहत प्रवेश (photo-patrika)
रायपुर

Weather Update: होली के रंग से पहले CG में गर्मी ने दिखाए तीखे तेवर, रायपुर रहा सबसे गर्म… देखें रिपोर्ट

फरवरी के दूसरे सप्ताह में ही तपने लगी दोपहर (प्रतीकात्मक फोटो: पत्रिका।)
रायपुर

Crime News: ड्रग्स तस्करों को पकड़ते पकड़ते खुद ही तस्करी करने लगा सिपाही

Crime News: ड्रग्स तस्करों को पकड़ते पकड़ते खुद ही तस्करी करने लगा सिपाही
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.