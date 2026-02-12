Weather Update: होली के रंग से पहले CG में गर्मी ने दिखाए तीखे तेवर, रायपुर रहा सबसे गर्म… देखें रिपोर्ट

Weather Update: अभी ठंड की आधिकारिक विदाई नहीं हुई। इससे पहले फरवरी के दूसरे सप्ताह में ही प्रदेश का तापमान 30 डिग्री पार हो गया। सामान्य से ज्यादा तापमान के कारण गर्मी ने कई शहरों में अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। बुधवार को प्रदेश में सबसे गर्म रायपुर रहा, यहां प्रदेश का सर्वाधिक तापमान 32.8 डिग्री रहा। न्यूनतम तापमान 16 डिग्री रहा। वहीं, इस माह की शुरुआत में एक अंक में रहने वाला सबसे कम तापमान वाला अंबिकापुर भी ठीक-ठाक गर्म रहा।