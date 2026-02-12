बनाया गया है नियम : गर्ल्स स्कूल ने अपनाया अखबार वाचन का अनुशासन

छत्तीसगढ़ में पहले से ही स्कूलों में अखबार पढ़ने के निर्देश दिए हैं, लेकिन यह अनिवार्य नहीं है। जिसके कारण प्रार्थना सभा केवल औचपारिकता ही बनकर रह गई है। इसे लागू करने के पीछे का उद्देश्य यह था कि बच्चे बोलना सीखें। बच्चे बड़े मंच में बोल नहीं पाते हैं। स्कूल में ही अपने सहपाठियों के सामने बोले तो उनमें यह क्षमता विकसित होगी। अखबार पढ़ना भी बच्चों के लिए नॉलेज के लिए भी बहुत फायदेमंद है इसलिए इसे छत्तीसगढ़ में अनिवार्य किया जाना चाहिए। हाल ही में उत्तरप्रदेश और राजस्थान ने स्कूलों में अखबार पढ़वाने की पहल की है।