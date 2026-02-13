13 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

Share Market Scam: शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर 8.45 करोड़ की ठगी, बंगाल से गिरफ्तार हुआ आरोपी

Share Market Scam:अधिक से अधिक लोग इसमे रकम निवेश करेंगे, उसमें भी आपको लाभ होगा। उसके झांसे में 8 करोड़ 45 लाख रुपए नगद, आरटीजीएस, एनईएफटी एवं चेक के माध्यम से निवेश किया गया।

less than 1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Love Sonkar

Feb 13, 2026

Share Market Scam: शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर 8.45 करोड़ की ठगी, बंगाल से गिरफ्तार हुआ आरोपी

Share Market Scam: शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर 8.45 करोड़ ठगी करने वाले आरोपी को पश्चिम बंगाल से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से कार, बैंकों के चेकबुक, महंगे मोबाइल समेत कई अहम कागजात जब्त किए हैं। पुलिस के अनुसार प्रार्थी भूधर प्रसाद देवांगन निवासी अखराभांठा सक्ती 30 जनवरी को चांपा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

बताया था उसमें कोलकाता निवासी विश्वजीत देबनाथ ने 2021 में शेयर मार्केट में पैसा लगाकर ज्यादा कमाई होने का प्रलोभन दिया। आरोपी का दावा था कि जितना पैसा लगाओगे उस पर 5 प्रतिशत ब्याज प्रति महीना और साथ ही जितना अधिक से अधिक लोग इसमे रकम निवेश करेंगे, उसमें भी आपको लाभ होगा। उसके झांसे में 8 करोड़ 45 लाख रुपए नगद, आरटीजीएस, एनईएफटी एवं चेक के माध्यम से निवेश किया गया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी को रिमांड में लिया गया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

13 Feb 2026 12:58 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Share Market Scam: शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर 8.45 करोड़ की ठगी, बंगाल से गिरफ्तार हुआ आरोपी

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

भाई-बहन की जोड़ी ने किया कमाल, डिजिटल फ्रॉड से बचाने बनाया एआई ऐप कर्तव्य, भारत मंडपम तक पहुंची उड़ान

भाई-बहन की जोड़ी ने किया कमाल, डिजिटल फ्रॉड से बचाने बनाया एआई ऐप कर्तव्य, भारत मंडपम तक पहुंची उड़ान
रायपुर

CG News: बंपर पैदावार से संकट, प्रोसेसिंग यूनिट न होने से टमाटर फेंकने को मजबूर किसान, 50 में 10 किलो तक बिक रहा

CG News: बंपर पैदावार से संकट, प्रोसेसिंग यूनिट न होने से टमाटर फेंकने को मजबूर किसान, 50 में 10 किलो तक बिक रहा
रायपुर

Cyber Fraud: फर्जी ई-चालान भेजकर ऑनलाइन ठगी, दो आरोपी पकड़े गए

Share Market Scam: शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर 8.45 करोड़ की ठगी, बंगाल से गिरफ्तार हुआ आरोपी
रायपुर

वन मंत्री केदार कश्यप ने रखा दो साल का लेखा-जोखा, वन क्षेत्रों का दायरा बढ़ा, बाघ 17 से बढ़कर 35

वन मंत्री केदार कश्यप ने रखा दो साल का लेखा-जोखा, वन क्षेत्रों का दायरा बढ़ा, बाघ 17 से बढ़कर 35
रायपुर

CG News: गरियाबंद के खेमराज ने बढ़ाया छत्तीसगढ़ का मान, 9000 फीट ऊंची पतालसू पीक पर फहराया तिंरगा

CG News: गरियाबंद के खेमराज ने बढ़ाया छत्तीसगढ़ का मान, 9000 फीट ऊंची पतालसू पीक पर फहराया तिंरगा
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.