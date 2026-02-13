Share Market Scam: शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर 8.45 करोड़ की ठगी, बंगाल से गिरफ्तार हुआ आरोपी

बताया था उसमें कोलकाता निवासी विश्वजीत देबनाथ ने 2021 में शेयर मार्केट में पैसा लगाकर ज्यादा कमाई होने का प्रलोभन दिया। आरोपी का दावा था कि जितना पैसा लगाओगे उस पर 5 प्रतिशत ब्याज प्रति महीना और साथ ही जितना अधिक से अधिक लोग इसमे रकम निवेश करेंगे, उसमें भी आपको लाभ होगा। उसके झांसे में 8 करोड़ 45 लाख रुपए नगद, आरटीजीएस, एनईएफटी एवं चेक के माध्यम से निवेश किया गया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी को रिमांड में लिया गया।