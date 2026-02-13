Cyber Fraud: फर्जी ई-चालान भेजकर ऑनलाइन ठगी, दो आरोपी पकड़े गए

विधानसभा इलाके में धर्मेंद्र सिंह के मोबाइल में आरटीओ चालान के नाम एसएमएस आया। इसे ओपन करने पर उनके बैंक अकाउंट से 4.52 लाख रुपए कट गए थे। इसकी शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर विवेचना में लिया था। जांच के दौरान पुलिस की टीम ने गूगल, बैंक, यूट्यूब, मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनी और टेलीग्राम ऐप के जरिए जानकारी जुटाई गई।