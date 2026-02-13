CG News: बंपर पैदावार से संकट, प्रोसेसिंग यूनिट न होने से टमाटर फेंकने को मजबूर किसान, 50 में 10 किलो तक बिक रहा

CG News: प्रदेश में सर्वाधिक टमाटर उत्पादन करने वाला दुर्ग जिला इन दिनों टमाटर की बंपर पैदावार से दुखी है। कड़ी मेहनत से तैयार की गई टमाटर की फसल किसानों के लिए अब संकट बन गई है। खुले बाजार में 50 रुपए में 7 से 10 किलो तक बिक रहा हैं, जबकि थोक में 3 से 4 रुपए प्रति किलो की दर पर भी खरीदार नहीं मिल रहे। हालत यह है कि कई किसानों ने तुड़ाई ही छोड़ दी है, तो कुछ सडक़ पर टमाटर फेंकने को मजबूर हैं। बता दें कि दुर्ग जिले का धमधा इलाके में टमाटर की जोरदार पैदावार होती है। यहां से टमाटर देश के कई महानगरों और सऊदी अरब तक निर्यात होता है।