CG News: गरियाबंद के खेमराज ने बढ़ाया छत्तीसगढ़ का मान, 9000 फीट ऊंची पतालसू पीक पर फहराया तिंरगा

CG News: गरियाबंद जिले के युवा पर्वतारोही खेमराज साहू ने एक बार फिर छत्तीसगढ़ का मान बढ़ाया है। भारी बर्फबारी और प्रशासनिक प्रतिबंधों की चुनौतियों को पार करते हुए खेमराज ने माइनस 6 डिग्री तापमान में मनाली की 9000 फीट ऊंची पतालसू पीक पर तिरंगा फहराया।