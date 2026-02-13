CG News: गरियाबंद के खेमराज ने बढ़ाया छत्तीसगढ़ का मान, 9000 फीट ऊंची पतालसू पीक पर फहराया तिंरगा

CG News: गरियाबंद जिले के युवा पर्वतारोही खेमराज साहू ने एक बार फिर छत्तीसगढ़ का मान बढ़ाया है। भारी बर्फबारी और प्रशासनिक प्रतिबंधों की चुनौतियों को पार करते हुए खेमराज ने माइनस 6 डिग्री तापमान में मनाली की 9000 फीट ऊंची पतालसू पीक पर तिरंगा फहराया।
इस साहसिक ट्रैकिंग के दौरान उन्होंने 'छत्तीसगढ़ महतारी' की छायाप्रति के साथ सांस्कृतिक एकता का संदेश दिया और राजिम कुंभ 2026 का अनूठा प्रमोशन भी किया। राष्ट्रीय स्तर पर जिले की पहचान बन चुके खेमराज का यह जज्बा पूरे प्रदेश को गौरवान्वित कर रहा है।
