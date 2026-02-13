भाई-बहन की जोड़ी ने किया कमाल, डिजिटल फ्रॉड से बचाने बनाया एआई ऐप कर्तव्य, भारत मंडपम तक पहुंची उड़ान

रायपुर @ ताबीर हुसैन। भाई-बहन की जोड़ी द्वारा विकसित एआई ऐप कर्तव्य ने देश के सबसे बड़े एआई हैकाथॉन में अपनी खास पहचान बनाई है। आईटी मंत्रालय के एआई इम्पैक्ट समिट के तहत एचसीएल गुवी द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में 10000 टीमों ने हिस्सा लिया, जिनमें से केवल 2 प्रतिशत टीमें ही 16 फरवरी को दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित ग्रैंड फिनाले तक पहुंच सकीं। अनुराग मानिक और आस्था मानिक का कर्तव्य ऐप एआई जनरेटेड आवाज और संभावित साइबर स्कैम की पहचान कर आम लोगों को डिजिटल धोखाधड़ी से बचाने का समाधान पेश किया।