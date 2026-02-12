12 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

Crime News: ड्रग्स तस्करों को पकड़ते पकड़ते खुद ही तस्करी करने लगा सिपाही

ड्रग्स (हेरोइन) तस्करी करते पकड़ा गया सिपाही हिमांशु बर्मन जिस थाने में पदस्थ था, वहां साल भर में तस्करी के 20 से ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं। हिमांशु आमानाका थाने में पदस्थ था। हेरोइन तस्करों के खिलाफ सबसे ज्यादा मामले आमानाका थाने में ही दर्ज हुए हैं। ड्रग्स तस्करों को पकड़ने के लिए आमानाका थाने [&hellip;]

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Rabindra Rai

Feb 12, 2026

Crime News: ड्रग्स तस्करों को पकड़ते पकड़ते खुद ही तस्करी करने लगा सिपाही

Crime News: ड्रग्स तस्करों को पकड़ते पकड़ते खुद ही तस्करी करने लगा सिपाही

ड्रग्स (हेरोइन) तस्करी करते पकड़ा गया सिपाही हिमांशु बर्मन जिस थाने में पदस्थ था, वहां साल भर में तस्करी के 20 से ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं। हिमांशु आमानाका थाने में पदस्थ था। हेरोइन तस्करों के खिलाफ सबसे ज्यादा मामले आमानाका थाने में ही दर्ज हुए हैं। ड्रग्स तस्करों को पकड़ने के लिए आमानाका थाने से हिमांशु कई बार पंजाब-हरियाणा तक गया है। बताया जाता है कि इस दौरान ड्रग्स बेचने वालों से उसका संपर्क हुआ। फिर खुद ही उस नेटवर्क का हिस्सा बन गया और रायपुर आकर ड्रग्स बेचने लगा। पुलिस ने हिमांशु को रिमांड पर लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है।

ड्रग्स माफिया से लेकर कंज्यूमरों के मोबाइल नंबर

आरोपी सिपाही के पास दो मोबाइल हैं। इसमें स्थानीय ड्रग्स पैडलरों से लेकर पंजाब के बड़े हेरोइन तस्करों और स्थानीय कंज्यूमरों के नंबर मिले हैं। पूछताछ के दौरान इन मोबाइल नंबरों की तस्दीक की जा रही है। कुछ संदिग्धों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। जांच करने वाली टीम को आशंका है कि आमानाका थाना में पुलिसिंग की आड़ में हिमांशु ड्रग्स भी बेच रहा था। हालांकि पुलिस उससे ड्रग्स के संबंध में पूछताछ कर रही है। उसे थाने से हटा दिया गया है। विभागीय कार्रवाई भी की जा रही है।

चार थानों में बना ड्रग्स कॉरिडोर

आमानाका, कबीर नगर, सरस्वती नगर से लेकर कुम्हारी थाना तक हेरोइन तस्करों ने ड्रग्स कॉरिडोर बना लिया है। पंजाब, हरियाणा के तस्कर हेरोइन, अफीम, एमडीएमए जैसे मादक पदार्थ की सप्लाई कर रहे हैं। स्थानीय ड्रग्स तस्करों का पाकिस्तान लिंक का भी खुलासा हो चुका है।

445 आरोपी हो चुके है गिरफ्तार

रायपुर जिले में वर्ष 2025 में गांजा, हेरोइन, अफीम, एमडीएमए, चरस, कोकीन आदि मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 415 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों के खिलाफ कुल 271 केस दर्ज हुए हैं। पकड़े गए आरोपियों से 2 करोड़ 81 लाख से अधिक का मादक पदार्थ जब्त किया गया है।

रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही

हेरोइन तस्करी करते सिपाही को पकड़ा गया है। उसे रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है। उन्हें थाने से हटा दिया गया है। मामले की जांच की जा रही है। इसमें शामिल अन्य आरोपियों का पता लगाया जा रहा है।
-संदीप पटेल, डीसीपी, वेस्ट, रायपुर

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

12 Feb 2026 01:26 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Crime News: ड्रग्स तस्करों को पकड़ते पकड़ते खुद ही तस्करी करने लगा सिपाही

पत्रिका लाइव अपडेट

Rajasthan Budget 2026 Live Updates: टोंक में बीसलपुर परियोजना को लेकर बड़ी खबर… 100 करोड़ लागत से 10,500 किसान होंगे लाभांवित

Rajasthan budget 2026 Live Updates
जयपुर

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

बनाया गया है नियम : गर्ल्स स्कूल ने अपनाया अखबार वाचन का अनुशासन

बनाया गया है नियम : गर्ल्स स्कूल ने अपनाया अखबार वाचन का अनुशासन
रायपुर

खुशखबर :होली से पहले प्रदेश के 25 लाख धान किसानों के खाते में आएंगे 10 हजार करोड़

खुशखबर :होली से पहले प्रदेश के 25 लाख धान किसानों के खाते में आएंगे 10 हजार करोड़
रायपुर

प्रदेश की सेहत ‘वेंटीलेटर’ पर: 3 करोड़ की आबादी पर सिर्फ 1800 डॉक्टर, कैसे सुधरेगी सेहत

प्रदेश की सेहत 'वेंटीलेटर' पर: 3 करोड़ की आबादी पर सिर्फ 1800 डॉक्टर, कैसे सुधरेगी सेहत
रायपुर

CG News: छत्तीसगढ़ के शराब दुकान में नई व्यवस्था, च्वाइस वाली मिलेगी अब शराब, ज्यादा दाम भी नहीं ले सकेंगे दुकानदार

CG News: छत्तीसगढ़ के शराब दुकान में नई व्यवस्था, च्वाइस वाली मिलेगी अब शराब, ज्यादा दाम भी नहीं ले सकेंगे दुकानदार
रायपुर

CGPSC 2025: राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी, जानें जरुरी गाइडलाइन

CGPSC 2025: राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी, जानें जरुरी गाइडलाइन
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.