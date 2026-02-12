प्रदेश की सेहत ‘वेंटीलेटर’ पर: 3 करोड़ की आबादी पर सिर्फ 1800 डॉक्टर, कैसे सुधरेगी सेहत

प्रदेश में आबादी के हिसाब से 90 हजार बेड की जरूरत है। उपलब्ध बेड 38.88 फीसदी ही है, जो काफी कम है। 30 हजार के आसपास डॉक्टर होने चाहिए, जो महज 1800 है। यह जरूरत का महज 6 फीसदी है। नेहरू मेडिकल कॉलेज को छोड़कर अन्य 9 मेडिकल कॉलेजों में पर्याप्त फैकल्टी नहीं है। यही स्थिति जिला अस्पतालों की है। दुर्ग, बिलासपुर व अंबिकापुर जिला अस्पतालों को छोड़ दिया जाए तो पर्याप्त विशेषज्ञ डॉक्टर ही नहीं है। अस्पतालों में न जनरल फिजिशियन है और न गायनेकोलॉजिस्ट। यहां तक जनरल सर्जन व हड्डी रोग विशेषज्ञों की भारी कमी है।